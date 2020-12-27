Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'ten anlamlı yarışma

Ş, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık'taki ölüm yıldönümü münasebetiyle “Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor” adıyla Şiir Seslendirme Yarışması düzenliyor. Bu kapsamda Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerine ses verecekler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sanatsal etkinliklerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık'taki ölüm yıldönümü dolayısıyla yeni nesillere Mehmet Akif Ersoy'u tanıtmak ve onun şiirlerini sevdirmek için “Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor” adıyla Şiir Seslendirme Yarışması düzenliyor.

Gençliğin daha başarılı ve daha sosyal olabilmesine yönelik çalışmalarına devam eden KAYMEK, gençlerin şiir sanatına ilgi duyarak, dili sanatsal işleve uygun kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Şiir Seslendirme Yarışması ile Mehmet Akif Ersoy'un şiirleriyle gençleri yeniden buluşturmayı hedefliyor.

Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirleri seslendirmeye başlamadan önce adını, soyadını, sınıfını, okulunu, semtini ve ilçesini söyleyip ardından şiiri cep telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında seslendirerek MP4 formatında video olarak kaydedecek.

Öğrenciler 27 Aralık 2020 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında www.kaymekyarisma.com adresinde bulunan yarışma katılım formunu doldurarak video kayıtlarını yükleyebilecekler. Ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere iki kategoride yapılacak olan yarışmada kategoriler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

KAYMEK, yarışmada 1. olanlara laptop, 2. olanlara tablet, (ekran boyutu 10") 3. olanlara tablet (ekran boyutu 7”) hediye ederken, 4. 5. ve 6. olan yarışmacılara mansiyon ödülü olarak 500 TL değerinde kitap seti ve kaynak kitap hediye edecek.

“Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor” Şiir Seslendirme Yarışması başvuruları 10 Ocak Pazar günü sona erecek.