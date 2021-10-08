İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir belediyesi kefen alacak

Kayseri Büyükşehir belediyesi yaptığı duyuru ile kefen satın alınacağını ilan etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale duyurusunda 3 kalem kefen takımı satın alınacağını duyururken ihalenin teklif verme süresinin 25 Ekim tarihi olduğu açıklandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği ihale duyurusunda 3 kalem kefen takımının içerisinde yüzde 50 pamuklu kefen bezi, yüzde 50 pamuklu 2 şer adet havlu, yüzde 90 pamuklu tülbent olacağını duyurdu.


İhale Kayseri Büyükşehir Belediyesinde saat 14.30'de gerçekleştirilecek.

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