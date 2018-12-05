Büyükşehir Belediyesi Oto Sanatkarlar Odası'na itfaiye aracı hibe etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesinin Oto Sanatkarlar Odası'na hibe ettiği iki itfaiye aracının teslim programına katıldı.

3 buçuk yılda 20 yılda yapılacak işleri yaptıklarını belirten ve hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Elhamdülillah alnımız ak, yüreğimiz pak ve başımız dik” diye konuştu. Törende yapılan konuşmalarda Başkan Mustafa Çelik'in yaptığı hizmetlerin tarihe geçtiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Oto Sanatkarlar Odası'na hibe edilen iki itfaiye aracının teslim töreni yapıldı.

“Başkan Çelik'in bizde emeği çok”

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır törende yaptığı konuşmada, Yeni Sanayi Sitesi'nin 1 milyon 200 bin metrekare alanda kurulu olduğunu ve 2 bin 500 iş yerinin bulunduğunu söyledi. Olası yangın durumlarında İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini; ancak anında müdahale için itfaiye aracı talebinde bulunduklarını dile getiren Odakır, “Başkanımıza araçlar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım Kocasinan Belediye Başkan Adaylığı döneminde sanayimize geldiğinde ‘Oyunuzu verin, hizmeti görün' demişti. Oyumuzu verdik, hizmeti gördük. Şehir Hastanesi yanında yapılan Oto Servisçiler Sitesi'nde Başkanımın emeği çok. Yaklaşık 200 bin metrekare alanın tamamında 1 metre dolgu yaptı ve bize teslim etti. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca TOKİ konusunda bize yardımcı oldu. Yine Yeşilyurt bölgesine 200 iş yeri için karar aldık. Oranın da önü Başkanımızın destekleriyle açıldı ve 1 ay önce temelini attık” dedi.

Esnaftan Başkan Çelik'e alkışlarla teşekkür

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Odakır, esnafı adına Başkan Çelik'e teşekkür etti. “Bizde emeğiniz çok” ifadesini kullanan Odakır'ın, Başkan Çelik'in bu kadar emeği nedeniyle kuvvetli bir alkışı hak ettiğini belirtmesi üzerine esnaflar alkışlarla teşekkür etti.

“Tarih Mustafa Çelik'i anacak”

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı Mustafa Alan da yaptığı konuşmada Başkan Çelik'in yaptığı hizmetlerle tarihe geçtiğini ifade ederek, “Şehre yaptığı hizmetlerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir ve yapılanları söylemek lazım. Allah ondan razı olsun. Tarih Mustafa Çelik'i konuşacak. Kendisine özel olarak teşekkür ediyorum. Meydandaki Faaliyet Tanıtım Çadırı'nda tüm yapılanlar yer alıyor. Başkan Çelik'in 31 Mart'a kadar da böyle koşacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de “Bizde durmak yok” dedi ve çalışmaya tam gaz devam ettiklerini kaydetti. Ekip arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak önümüzdeki 4 ay daha fazla çalışacaklarını söylediğini ifade eden Başkan Çelik, “Biz bu işin vebalinde olduğumuz için süremizin sonuna kadar tempomuzu düşürmeyeceğiz. Çünkü bunun için bize görev verdiniz. Birçoklarının yaptığı gibi yatabilirdik; ama çalışmak zorundayız. Bu memleket hizmet bekliyor. Bu şehirde hiçbir şehirde olmayan bir düzen ve intizam var. Bunu sağlamak gezmeyle tozmayla olmaz. Bunu sağlamak için proje üreteceksiniz, takip edeceksiniz ve çalışacaksınız. 3,5 yılda 20 yılda yapılacak işleri yaptık. Hunat Cami önündeki Tanıtım Çadırıyla 3,5 yılda yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce İldem'den 45 dakikada geldiğiniz yolu yeni açılan yollar ve katlı kavşaklar nedeniyle 18 dakikada geliyorsunuz. Bunu bize sizler söylüyorsunuz. Caddede, sokakta boş gezerek, el sıkarak bu işler yapılmıyor. Tabi ki onları da yapacaksınız; ama proje üreteceksiniz. Hulusi Akar Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı gibi yolları yapabileceğimize kendi arkadaşlarımız bile inanmıyordu; ama elhamdülillah yaptık. 14 adet katlı kavşağı tamamladık. Bunların yanı sıra Furkan Doğan Yurdu önü, Sivas Caddesi-Aşık Veysel Bulvarı Kavşağı, DSİ Kavşağı ve Stadyum Kavşağı için katlı kavşak projeleri de bitmek üzere. Bunları da tamamlanınca Anbar'dan Argıncık ışıklara kadar kesintisiz gidilebilecek” dedi.

“Hizmet süremizin sonuna kadar koşacağız”

Büyük projelerin yanı sıra günlük belediyecilik hizmetlerinin de aksamadan devam ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Oto Sanatkarlar Odası Başkanımız Seyhi Odakır itfaiye talebini bize iletti. Biz de esnaf çocuğuyuz. Yıllarca kıt kanaat oluşturduğunuz iş yerinizin bir kıvılcımla yok olup gitmesine gönlümüz razı olmaz. Bir araç istedi, biz de iki araç verdik. Rabbim lazım etmesin; ama eksikliğini de vermesin. Bu araçlarla biz tedbirimizi alalım” diye konuştu. Sadece Oto Sanatkarlar Odası'na değil tüm esnaf gruplarına destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Tekstilkent, Mobilkyakent gibi sitelerin önü tıkanmıştı; ama gövdemizi taşın altına koyarak ve risk alarak tıkanan projelerin önünü açtık. Yapılan tüm sitelerin alt yapısını, yolunu, çevre düzenlemelerini yaptık. Bunların hepsini de 3,5 seneye sığdırdık. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak. Zamanında Kavuncu'ya yapılan dualar gibi sizlerin hayır dualarınıza talip olduğumuz için bu hizmetleri yaptık. Gönül huzuruyla da bize ayrılan sürenin sonuna kadar koşturmaya devam edeceğiz. Alnımız ak, yüzümü pak. Her yere de başımız dik gidiyoruz. Rabbim itibar yoksunluğu vermesin” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda itfaiye araçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende ayrıca Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Mustafa Çelik'e hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Tören itfaiye araçlarının dualarla teslim edilmesiyle sona erdi.