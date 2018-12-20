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Büyükşehir Belediyesi otopark hizmet standartlarını yükseltti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.

Ş., katlı ve kapalı otopark alanlarında sadece otopark müşterilerinin ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği tekerlekli sandalye, bebek arabası ve şemsiyeler ile hizmet standartlarını artırıyor.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. hizmet standartlarını her geçen artırarak yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Kayseri Ulaşım A.Ş., işleticiliğini yaptığı tüm katlı ve kapalı otoparklarda müşterilerine özel tekerlekli sandalye, bebek arabası ve şemsiye hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten yararlanabilmek için vatandaşların ilgili otopark gişesindeki görevliden talep etmeleri yeterli. Şuan Kurşunlu ve Hunat otoparklarında hizmet veren bu kabinler, ilerleyen süreçte tüm katlı ve kapalı otoparklarda hizmet vermeye başlayacak.

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