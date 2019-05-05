Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Barajı'nda doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliği yaptı

Ş. düzenlediği etkinlikleri sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeye devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda doğa yürüyüşü ile birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büytükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç, bir ve beraber olduktan sonra bu tür güzelliklerin devam edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve doğaya verdiği önemi gösteren etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda yapılan doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliğine yaklaşık 13 bin 500 kişi katıldı. Sarımsaklı Barajı'nda yapılan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da iştirak etti.

Sarımsaklı Barajı'ndaki etkinlik yaklaşık 13 bin 500 kişinin 7 kilometrelik parkurda yaptığı yürüyüşle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yürüyüş ve sonrasında katılımcılarla yakından ilgilendi.

7 kilometrelik parkurun yarısını yürüyen katılımcılar daha sonra 10 bin fidan dikti. Başkan Büyükkılıç ve Vali Şehmus Günaydın da birlikte fidan dikimine katıldı. 13 bin 500 kişi ile yapılan 10 bin fidanın dikiminden sonra yürüyüş devam etti. Yürüyüş sonrası yapılan etkinliklerde hain terör saldırısındaki şehitlerimiz nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Yürüyüş sonrası katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından kahvaltı ikram edildi.

“HER ZAMAN EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE OLACAĞIZ”

Sarımsaklı Barajı'ndaki yürüyüş ve fidan dikme etkinliğinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, böylesine güzel bir etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Böylesine etkinliklerin katılımcılarla güzelleştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tüm katılımcıların ve Kayserililerin Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, hava koşulları ve yağmur nedeniyle iftar ve Ramazan Sokağı etkinliklerini kapalı alanlara aldıklarını belirtti. Konuşmasında hain terör nedeniyle verdiğimiz şehitleri rahmetle anan Başkan Büyükkılıç, “Rabbim güzel vatanımıza göz diken hainlere fırsat vermesin” dedi.

Vali Şehmus Günaydın da yaptığı şehitlerimize rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Vali Günaydın, “Dinimiz yeşile ve çevreye büyük önem veriyor. Bu yüzden ağaçlandırma önem vereceğiz ve hayatımızın her döneminde ağaç dikeceğiz. Bunun yanında spor yapacağız ve hareket edeceğiz. Çünkü bizim sağlıklı bir geleceğe ihtiyacımız var” diye konuştu.