İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı’nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.


Kocasinan Bulvarı'nda yer alan Fuzuli Kavşağı ve Tuna Kavşağı arasındaki yaya üst geçidinin taşıyıcı sisteminin montajı yapılacak. Çalışmalar kapsamında Kocasinan Bulvarı'nın Kayseri-Sivas istikameti 21 Haziran Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında, Sivas-Ankara istikameti ise 15.00-18.00 saatleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.


Çalışma süresince sürücüler Eski Hal önündeki Alsancak Sokak'tan Bekir Yıldız Bulvarı'na ulaşarak tekrar Kocasinan Bulvarı'na çıkabilecekler. Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.