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Büyükşehir belediyesi üreticilerden alacağı bin ton patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, üreticinin ve ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, patates üreticilerinden alacakları bin ton patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını açıkladı.


Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak gerek tarımsal alanda faaliyet gösterenleri desteklemeye gerekse ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda yem ve tohum desteği gibi tarım ve hayvancılığı destekleyen önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini, ihtiyaç sahibi aileler için de sosyal yardımları devreye aldıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, son dönemde patatesin talep düşüklüğünden dolayı üreticinin elinde kaldığını gördüklerini ve bu sorunu birlik içerisinde çözmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ilçe belediyelerinin de katkısıyla bin ton patatesi başta Kayseri'deki üreticiler olmak üzere satın alacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Patateste üretimin bir önceki yıla göre göre artmasına rağmen pandemi sürecinde yaşanan talep düşüklüğü stok miktarının yükselmesine neden oldu. Biz de yerel yöneticiler olarak çiftçinin elinde kalan bin ton patatesi satın alacağız. Böylelikle hem üreticiye destek vereceğiz, hem de satın aldığımız patatesleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” diye konuştu.

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