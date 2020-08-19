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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının başından beri Kayseri’de yoğun bir şekilde Maske, Mesafe ve Temizlik denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının başından beri Kayseri'de yoğun bir şekilde Maske, Mesafe ve Temizlik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle de düğün ve nikâh yapılan alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin daha rahat ve sağlıklı bir şehir olabilmesi için her zaman yapılan Covid-19 salgını kapsamındaki denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle düğün ve nikah yapılan yerlerde Maske, Mesafe ve Temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Salgının başından beri Kayseri'de denetimler konusunda azami gayret gösteren zabıta ekipleri alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kuaför ve güzellik merkezleri, internet cafeleri başta olmak üzere; toplu taşıma araçlarında, taksi duraklarında, sosyete pazarlarında, piknik alanlarında luna parkta, toptancı halinde faaliyette bulunan iş yerlerinde, çay bahçelerinde, spor merkezlerinde, hamamlarda ve yeme-içme mekânlarındaki denetlemelerine devam etti.


Kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri denetimler sırasında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

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