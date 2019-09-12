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Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklarımızın okullarına güvenle gidebilmeleri ve huzurlu bir şekilde evlerine dönebilmeleri için aralıksız denetim yapıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılan denetimler gün boyunca devam ediyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Trafik Zabıta Ekipleri tarafından, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte, şehrimizde kayıtlı bulunan 812 okul servisi aracına yönelik denetimler başlatıldı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması amacı ile yapılan denetimlerde; Okul Servis Araçları Özel İzin Belgesi, Araç Teknik Uygunluk Belgesi, rehber personel, özel izin belgesinde kayıtlı bulunan şoför dışında sürücü çalıştırılıp çalıştırılmadığı, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı ve servis araçları yönetmeliğinde bulunan kurallara uyulup uyulmadığı gibi konularda denetimler yapıldı. Denetimlerde ayrıca araçların temiz ve bakımlı olması yönünde servis sahipleri uyarılarak, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimler aralıksız olarak devam edecek.

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