Büyükşehir belediyesinde atık su arıtma zirvesi yapıldı

Dünya Bankası Alt Yapı Uzmanı Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la toplantısında Kayseri'nin Türkiye'de atık su arıtma tesisini en iyi uygulayan il olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, atık su arıtma tesisinin ikinci etabı ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Dünya Bankası, KASKİ ve İller Bankası yetkilileri katıldı. Toplantıya katılan Dünya Bankası Alt yapı Uzmanı Canan Yıldız, Kayseri'nin Türkiye'nin örnek gösterilen bir arıtma tesisine sahip olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sürekli büyüyen ve gelişen Kayseri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geleceği de düşünerek çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın atık su arıtma tesisinin ikinci etabı için yaptığı toplantıya Dünya Bankası Alt Yapı Uzmanı Canan Yıldız, Dünya Bankası Plan Proje Daire Başkanı Fatih Durmuş Çelebi, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan ve İller Bankası uzmanları katıldı. Kayseri'nin gelişmesini sürdürdüğünü ve bu doğrultuda nüfusunun arttığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu nedenle gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları bugünden gidermek için çalıştıklarını dile getirdi. Atık su arıtma tesisinin ikinci etabının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisin yapılması için Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin hibe fonları ve kredileri üzerinde önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Dünya Bankası Alt Yapı Uzmanı Canan Yıldız da Kayseri'nin Türkiye'nin örnek gösterilen bir arıtma tesisine sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de atık su arıtma tesisini en başarılı uygulayan ilin Kayseri olduğunu ifade eden Yıldız, Dünya Bankası'nın da bu durumun farkında olduğunu söyledi ve Kayseri'nin bu başarısından dolayı atık su arıtma tesisinin ikinci etabında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile çalışmak istediklerini kaydetti.