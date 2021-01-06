Büyükşehir Çağrı Merkezi, Şehrin Numarası Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nde bir yıl boyunca toplam 606 bin 114 çağrıya cevap verilerek, vatandaşların istek, talep ve şikayetleri sonuçlandırıldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Belediyemizin çağrı merkezi, vatandaşlarımızın istek, talep ve şikâyetlerinin anında dikkate ve işleme alarak, şehrin numarası oldu” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, 2020 yılında da yıl boyunca gelen çağrılara cevap verirken, sorunların giderilmesi ve anlık soruların yanıtlanması anlamında vatandaşlara gerekli kolaylığı sağladı.

46 BİN 488 TALEP İŞLEME KONULDU

Yıl boyunca İletişim Merkezi'ne gelen toplam 606 bin 114 cevaplanan çağrı içerisinden 46 bin 488'i sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer cevaplanan çağrılara da anlık olarak bilgi verildi. Yanıtlanan çağrılar içerisindeki bildirim türleri arasında ise 4982 Bilgi Edinme Kanunu, Açık Kapı Projesi, Beyaz Masa, Bimer, Cimer, E-Posta, Halkla İlişkiler, Mobil Beyaz Masa, Muhtarlık Bilgi Sistemi, Sosyal Medya, Telefon (Alo 153), Web Sitesi, Whatsapp, İlçe Belediyesi yer aldı.

EN ÇOK ÇAĞRI OTOBÜS SEFERLERİ KONUSUNDA

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi'ne yıl boyunca gelen ve cevaplanan 606 bin 114 çağrıda en çok ulaşım konusunda bilgi talep edildi. Yıl boyunca yakalanan çağrılarda yapılan görüşmelerin toplam süresi ise 13 bin 346 saat 10 dakika olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜKKILIÇ: BELEDİYEMİZİN ÇAĞRI MERKEZİ, ŞEHRİN NUMARASI OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayserililerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan çağrı merkezimiz sayesinde vatandaşlar istek ve taleplerini bildirmek için farklı telefon numaraları veya farklı kaynaklar aramıyorlar. Ücretsiz olarak sadece 153'ü tuşlayarak 16 ilçenin tamamından her türlü şikâyet ve isteklerini kolaylıkla bildirebiliyorlar. Belediyemizin çağrı merkezi projesindeki nihai hedefleri şehrin numarası olabilmek ve oluşturulacak altyapı ile şehrimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi havuzu oluşturup vatandaşa tek bir kanaldan doğru, kaliteli hizmet sağlayabilmektir. Bu kapsamda 2 yılı aşkındır vatandaşlarımızın istek, talep ve şikâyetleri anında dikkate ve işleme alınıyor. Görevini en iyi şekilde yapan ve vatandaşın sorunlarına anında özverili şekilde cevap veren personelimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.