Büyükşehir, Ekim ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 49 maddelik gündem karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 20 asıl, 29 ek olmak üzere 49 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Kayseri Ticaret Odası eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu'nun adını yaşatmak adına Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi Paşabağları Sokağı isminin ‘Paşabağları Asaf Mehmetbeyoğlu Sokağı' olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Karar oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, Asaf Mehmetbeyoğlu'na rahmet diledi.

Mecliste ayrıca Yahyalı Belediyesi'ne 3 milyon 500 bin TL, Hacılar Belediyesi'ne 7 milyon TL, Sarız Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin TL ve İncesu Belediyesi'ne 7 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi talebi görüşüldü. Talepler, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, toplantı sonunda Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde şehit olan 2 özel harekât polisine Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar dileyerek, “Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Meclis sonunda Yahyalı Belediyesi, belediye başkanları ve meclis üyelerine Yahyalı elması ikram etti.