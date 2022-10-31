Büyükşehir Erciyes'te otel arsası satacak

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8386 ada 2 parselde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsası “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan ihalenin tarihi 1 Kasım 2022 Salı günü olarak belirlenirken, ihale ise saat 14.00'te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 1 Kasım 2022 Salı günü ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne yapabilecek.