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Büyükşehir etkinliklerinde Neşet Ertaş anıldı

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile anıldı.

Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan Neşet Ertaş Türküleri Konseri büyük ilgi gördü.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Neşet Ertaş türkülerinden oluşan konser ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde gerçekleşen konserde koro ve solo olarak Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türküleri seslendirildi. Konsere büyük ilgi gösterildi.

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