Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı

Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında, "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi hayırsever ve belediye arasında işbirliği ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergilerken, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever iş insanı Ali Başyazıcıoğlu ve Kayseri İl Müftülüğü adına İl Müftüsü Yusuf Akkuş arasında, "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu katıldı. Büyükşehir Belediyesi, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ve Kayseri İl Müftülüğü arasındaki protokol çerçevesinde Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımı için imzalar atıldı.

Başkan Büyükkılıç, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri isminin zikredildiği zaman ilk akla gelen vasfının hayırseverler şehri olduğunu dile getirerek, hayırseverlik konusunda kentte güzel bir yarış olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “Hayırsever büyüğümüz Ali Başyazıcıoğlu dostumuz ile sağ olsun bir cami ve inşallah müştemilatını yapacak şekilde imzaları attık. Cenab-ı Allah edasını nasip eylesin, tamamına erdirsin, cemaatini de bol eylesin diyoruz. Hayırsever büyüklerimizin her birine ayrı ayrı dua ediyor, teşekkür ediyor ve minnet duyuyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise Kayseri'ye yaklaşık 5 ay önce geldiğini belirterek, “Burada hayırseverlerin gerçekten çok fazla olduğunu gördüm. Allah razı olsun, her tarafta hayırseverlerimiz camiler, Kur'an kursları, diğer sosyal tesisler yapıyorlar. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Ali Başyazıcıoğlu beyefendiye de teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Allah hayırlı uğurlu etsin, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” dedi.

Hayırsever ile birlikte cami projesini de inceleyen Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'dan proje detayları hakkında bilgi aldı. 12 ayda bitirilmesi planlanan proje, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri İl Müftülüğü'ne teslim edilecek.