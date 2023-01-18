Büyükşehir Hayvanat Bahçesi'ne 1 yılda toplam 375 bin ziyaretçi

Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yaparken, veteriner hekimler tarafından tüm hayvanların bakım ve tedavi işlemleri aksatılmadan yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yaz kış 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yaparak çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, birçok hayvanı ilk defa yakından görme imkânı da sunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni 2022 yılda toplam 375 bin misafir ziyaret etti.

Mevsim şartlarına göre özel olarak bakım ve beslenmeleri planlanan yaklaşık bin 600 hayvan, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunuyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan ve Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan misafir ediliyor.

Bahçenin sakinleri, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor. Hayvanat Bahçesi'nde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapılırken, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.