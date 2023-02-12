Büyükşehir Huzur Çınarı depremzedelere ‘huzur' olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depreminde, depremin merkezindeki vatandaşların yaralarını yerinde sarmayı sürdürürken, Kayseri'ye gelen depremzedeler ile de özel olarak ilgileniyor.

Depremzedeler için sadece barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları değil, onların rehberlik ve psikolojik rehabilitasyonu için de kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile depremzedelerin rehberlik ve rehabilitasyonu ile de ilgilenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı ile depremzedelerin yanında

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman psikologları ile depremzedelerin yanında oluyor. Kayseri'deki depremzedeleri bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi yetkilileri bu çerçevede, şehir genelindeki depremzedelerin olduğu tüm yurtları, tesisleri geziyor, onlara hem ‘geçmiş olsun' dileğinde bulunuyor, hem de depremzedelerle görüşüp onların yaralarına merhem olmaya gayret gösteriyor.

Depremzedelere süreç içerisinde ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Depremzedelerin konakladığı yerler merkezin yetkili ve uzmanları tarafından ilk etapta ziyaret edilerek durum tespiti yapılırken, süreç içerisinde ise vatandaşlara belirli bir plan ve program çerçevesinde ücretsiz olarak hem genel görüşmelerin ve hem de bireysel olarak danışmanlık desteğinin verilmesi planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte en fazla ihtiyaç olan rehberlik, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirerek, onlara destek olmayı sürdürecek.