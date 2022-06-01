Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine pedallayarak meydan okuyor

Ş. işbirliğiyle Dünya Çevre Günü'nde, iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenlenecek.

Kayseri halkını koruyan, sağlıklı, yeşil, iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir şehir oluşturmayı hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede hem sağlık hem de iklim değişikliği ve hava kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turu programı gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde hep birlikte pedallamak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de sporu bir yaşam şekli haline getirmeyi amaçlayan, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş.'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile birlikte düzenleyeceği etkinlik, 5 Haziran Pazar günü saat 18.00'da başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak olan bisiklet turu 10 kilometrelik parkurun sonunda Anadolu Harikalar Diyarı önünde sona erecek.

Ücretsiz olan ve katılımcıların kendi bisikletleri ile katılabileceği program çerçevesinde oyun alanları ve sahne gösterileri de yer alacak. Kayıt yaptırmak isteyen sporseverler www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden işlemlerini yapabilecek.