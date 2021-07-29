Büyükşehir ile ‘daha az su tüketimi daha fazla yeşil alan'

Memduh Büyükkılıç, 'Su hayattır' felsefesi ile daha az su tüketimi yapıp, daha fazla yeşil alanı Kayseri'ye kazandırmanın gayretinde olduklarını belirterek, fidan dikim çalışmalarında kullandıkları susuz bitki yetiştirme aparatından yüzde 85 oranında başarı elde ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, fidanlara su ihtiyaçlarını toprak altında bulunan mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten ve bitki destek ünitesi olan susuz bitki yetiştirme aparatını şehrin kurak ya da yarı kurak alanlarında uygulamaya koydu. Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında Derevenk viyadüğü yamaçlarında diktiği fidanlar, susuz bitki yetiştirme aparatına ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü ile başlatılması sayesinde o günden bugüne herhangi bir sulama yapmadan büyüdü. Bu sistem ile dikim yapılan bin adet sedir ağacının 2021 yılı yazında yapılan kontrollerde yüzde 85 başarı oranı ile tuttuğu görüldü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceği için susuz bitki yetiştirme uygulaması ile yapılan ağaçlandırmaların başarıyla devam ettiğini söyledi. Bu çalışma ile ağaç dikiminde bir sefer su dolumu sonrası bir daha su ihtiyacı olmadan ağacın yetiştiğini ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri ağaçlandırma bölgelerimizde sulama gerektirmeden ağaç yetiştirme olanağı sağlayan sulama ekipmanı ile ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir çevrim oluşturuluyor ve gece gündüz hazne içi sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan su sağlanıyor. Ağaç dikiminde 1 sefer dolum yapıldıktan sonra bir daha su ihtiyacı olmadan ağaç yetişmesi sağlanıyor. Bu ürün doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit ederek bitkilerin toprak altında bulunan mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamasını sağlayan destek ünitesidir” diye konuştu.

2020 yılında Derevenk Viyadüğü yamaçlarında bu sistem ile dikim yapılan bin adet sedir ağacının 2021 yılı yazında yapılan kontrollerde yüzde 85 başarı oranı ile tuttuğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'mizin geleceği için suyun en doğru kullanımı ve ağaçlandırma çalışmalarımızın devamı için ‘su hayattır' felsefesi ile daha fazla yeşil alanı olan bir Kayseri oluşturma gayretindeyiz” dedi.