Büyükşehir ile Erciyes Anadolu Holding arasında iş birliği protokolü

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding ile birlikte yeni bir iş birliğine imza attı. İstihdama katkı sunmak, işveren ile iş arayanı doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kayseri Kariyer Merkezi projesinde, Erciyes Anadolu Holding ve Kayseri Kariyer Merkezi arasında protokol imzalandı.

Sanayi ve ticaret merkezi Kayseri'de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayacak önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projede paydaş ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ile yeni paydaş Erciyes Anadolu Holding iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen protokol imza törenine, Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu, Erciyes Anadolu Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Muharrem Yerer ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın katıldı. Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ve iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, Kariyer Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kurulduğunu belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yaparken, şehrimizin değeri olarak gördüğümüz Erciyes Anadolu Holding ile burada bir protokol için bir araya geldik” dedi. İş birliklerinin önemine işaret eden Öztürk, “İş birlikleri bizim için çok kıymetlidir. Hizmeti yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi yürütmüyoruz, hep beraber güzel hizmetlerimize imzalar atıyoruz. İş birliği protokolümüzde Kayseri Kariyer Merkezi'miz ile birlikte gençlerimize iş imkânı sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar binlerce gencimizi iş sahibi yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Öztürk, protokolün sadece iş anlamında olmadığını, eğitim, kültürel ve sosyal çalışmalar da yapılacağını vurgulayarak, “Şehrimize değer katan güzide firmamız ve yetkilileri ile bir aradayız. Protokolümüzü imzalayacağız ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece bu iş anlamında kalmayacak, eğitim, kültürel, sosyal çalışmalarla da birbirimizi destekleyeceğiz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine her zaman destek olduğunu, iş birliği ve uyum içerisinde farklı alanlarda da çalıştıklarını ifade eden Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu da “İş birliğinin ilk adımı, bugün protokol imzalıyoruz birlikte. Erciyes Anadolu Holding olarak Kayseri'ye ve Kayseri'nin gençlerine her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda bizlere her zaman destek oldu. İş birliği içerisinde çok uyumlu bir şekilde farklı alanlarda da çalışıyoruz. Bugün de burada bir protokolün imzası için bir aradayız. Emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara ve güzel bir başlangıca vesile olsun. Bizim de katkılarımız olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, iş birliği protokolü çerçevesinde imzalar atıldı.