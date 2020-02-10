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Büyükşehir ile kapalı yol yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu Kayseri’de kapalı mahalle yolu kalmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı. 16 ilçenin tamamındaki mahallelerin yollarını açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyorlar.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yılın en etkili kar yağışı sonrası yaptıkları aralıksız çalışmalarla kent merkezi ve ilçelerdeki tüm yolları trafiğe açtı. Kent Merkezindeki 450 kilometrelik yol ağında sürekli yapılan çalışmalar sonucu hiçbir yol trafiğe kapanmadı.


16 ilçeye bağlı 498 mahallede de çalışmalar aralıksız devam etti. 7 bölgedeki ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapanan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine bağlı 45 mahalle yolu da trafiğe açıldı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, açılan yollarda genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

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