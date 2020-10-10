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Büyükşehir ile tarihe yolculuk

Kayseri’de gün içerisinde binlerce kilometre yol yapan tramvaylar, bu seyahatleri sırasında adeta tarihe yolculuk yaparcasına şehrin tarihi değerlerini tanıtıyor.

Kayseri'de gün içerisinde binlerce kilometre yol yapan tramvaylar, bu seyahatleri sırasında adeta tarihe yolculuk yaparcasına şehrin tarihi değerlerini tanıtıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş-Karum'un görselleriyle donatılan tramvayla tarihi ve kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlıyor.


Kayseri'deki tarihi, kültürel ve coğrafi değerlerin tanıtılmasına önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla tramvayla kente ait tarihi ve kültürel değerlerle donatılıyor. İlk etapta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi ve Kültepe Kaniş- Karum'un fotoğrafları ile donatılan tramvaylar, gün içerisinde kat ettikleri güzergah boyunca vatandaşları tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor.


Medeniyetlerin beşiği konumundaki Kayseri'de, kente ait değerlerin bu şekilde tanıtılması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.


Önümüzdeki dönemlerde Kayseri ile özdeşleşmiş değerlerin de toplu ulaşım araçlarında yer alacağı belirtildi.

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