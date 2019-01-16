Büyükşehir İtfaiyesi seferber oldu

Kayseri'de hızı saatte 100 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çok sayıda olaya müdahale etti. Birkaç saat içinde 100'e yakın olaya müdahale eden İtfaiye ekipleri olası faciaları önledi.

Akşam saatlerinde başlayan fırtına kent merkezinde ve özellikle Talas'ta etkili oldu. Bir ara Erciyes Üniversitesi civarında fırtınanın hızı 119,2 kilometre olarak ölçüldü. Fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatına 791 ihbar geldi. Bazıları mükerrer olan 791 olay bir gecede İtfaiye ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmasıyla değerlendirildi ve 98 olaya müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, fırtınanın etkili olduğu birkaç saat içinde 14 yangın, 79 kurtarma, 2 su baskını ve 3 trafik kazası olayına müdahalede bulundu.