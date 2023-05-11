Büyükşehir İtfaiyesi'nden bataklıkta 2 saatlik koyun kurtarma operasyonu

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde besici Emre Yılmaz, merada küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koyunlarından bazılarının bataklığa saplanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Bataklıkta mahsur kalan 30 koyun, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik operasyon ile kurtarılarak hayvan sahibi Emre Yılmaz'a teslim edildi. Ekiplerin operasyonunu heyecanla izleyen besici, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

İtfaiye tüm canları kurtarmak için mücadele ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.