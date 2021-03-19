Büyükşehir kapalı mahalle yolu bırakmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri Sarız'da 20 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu da ulaşıma açtı. Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla ekipler gece boyu çalışma yaparken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı. Büyükşehir ekipleri kırsal mahalle yollarında kar temizleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 28 bin 464 kilometrelik yol ağında bin 779 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kış boyunca kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadelesini sürdürdü.