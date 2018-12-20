Büyükşehir kar kış demeden çalışıyor

Başkan Çelik, Terminal Kavşağı'nda yapılan katlı kavşak inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı Terminal Kavşağı'na giriş-çıkış rampaları dahil toplam 550 metre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip katlı kavşak yapıyor. Kış mevsimine rağmen çalışmaların devam ettiği katlı kavşak inşaatında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projeyi süresinden daha önce tamamlamak için çalıştıklarını belirtti. Kar kış demeden çalıştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, çalışmalarda prefabrik kirişlerin konulmaya başlandığını kaydetti.

Terminal Katlı Kavşağı'nda proje tamamlandığında geliş-gidiş istikametlerinde 2 şer şerit trafik akışına imkan verecek şekilde imalatlar yapılıyor.