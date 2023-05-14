Büyükşehir KAYMEK Gençlik Korosu'ndan Anneler Günü sürprizi

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Gençlik Korosu ile Anneler Günü'nde annelere yönelik sürpriz bir şarkı besteleyip seslendirerek anneleri andı.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 14 kişilik KAYMEK Gençlik Korosu tarafından bestelenerek seslendirilen ‘annem' isimli şarkı ile tüm annelere seslendi. Gençlik Korosu'nun sürpriz şarkısı sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

KAYMEK'ten emektar annelere sesli sözlü sürpriz kutlama

Anneler Günü'ne özel olarak şarkı şeklideki sesli sözlü sürpriz kutlama etkinliğinde, emektar anneleri, verdikleri emekleri ifade ederek anlatan 14 kişilik KAYMEK Gençlik Korosu'nun seslendirdiği duygu dolu şarkıdaki sözleri şöyle oldu:

“Hazırladın yarınlara, su dökmüş gibi fidanlara, inanmadım yalanlara annem, yavaş yavaş yürüdüm önce, bir sen vardın ben düşünce, seni anladım düşününce annem, bir şarkı yazdım sana annem, içimden gelip geçen, ne varsa söyledim annem, bir tek sen dinlesen.”

“Emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz”

Duygu dolu sözlerle seslendirilen bestenin sosyal medya paylaşımında KAYMEK Genlik Korosu üyeleri, ‘KAYMEK Gençlik Merkezi Koromuzun yeni bestelediği annem şarkısı ile emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.