Büyükşehir KAYMEK yaz okulu ve LGS ön hazırlık kurs kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren şehrin mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK aracılığı ile Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik faaliyetleri çerçevesinde LGS Ön Hazırlık Kursları ile Yaz Okulu kayıtlarını sürdürüyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen LGS Ön Hazırlık Kursları ile 8-14 Yaş Yaz Okulu Kayıtları sürerken, KAYMEK de okul ve kurslar için hazırlıklarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki önemli kuruluşu KAYMEK, okulların kapanmasının ardından yaz tatilini eğlenceli, sosyalleşerek dolu dolu geçirmek isteyecek öğrencilere yaz okulları ve kurslar ile kucak açıyor. Bu çerçevede düzenlenen LGS Ön Hazırlık Kursları ile Yaz Okulu öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. LGS Ön Hazırlık Kursları ile Yaz Okulu'na kayıt olmak isteyen öğrenciler 0 352 320 54 45 nolu telefondan bilgi öğrenirken, kayıt işlemlerini ise www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirebilecek.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.