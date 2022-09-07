Büyükşehir KAYMEK'ten 3 bin 917 eserle yılsonu sergisi

Ş. (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri Kayserililerle buluşturuyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat alanında birbirinden önemli hizmetleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, mesleki eğitim ve kurslarda lider kuruluşu KAYMEK, eşsiz eserlerin beğeniye sunulduğu ve büyük beğeni toplayan sergilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede 2021-2022 eğitim öğretim yılında birçok el sanatı dalında KAYMEK tesislerinde eğitim alan kursiyerler ve KAYMEK eğitmenleri tarafından özenle hazırlanan el emeği göz nuru eserler, Kayserililerin beğenisine sunuluyor. Erciyes Dağı'nın rakımı ilham alınarak hazırlanan ve 10 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te KAYMEK Göz Nuru Tesisi'nde açılışı yapılacak sergide 56 el sanatı branşında toplam 3 bin 917 eser ziyaretçilerle buluşacak.

KAYMEK'te eğitim verilen sanat dallarında kurs alan kursiyerlerin ve KAYMEK eğitmenlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine” KAYMEK Yıl Sonu Sergisi, farklı bir konseptle ziyaretçileri kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. KAYMEK tarafından vatandaşların beğenisine sunulacak sergi ile 2022 yılı içerisinde ülkedeki emsalleriyle karşılaştırıldığında en çok sayıda eserle görsel bir şölene imza atılması planlanıyor.

Sergi, Akrilik Boya Resim, Alüminyum Kabartma Yapımı, Cam El Dekoru, Cam Mozaik (Mozaik), Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Çini İşlemeci/Çinici, Tahrirci/Çinici, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Dantel Anglez Yapımı, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı, Kösele Çanta Yapımı, Saraciye Kesimci, Dekoratif Ahşap Süsleme, Dekoratif Sepet Örücülüğü' gibi 56 el sanatı branşında 3 bin 917 esere ev sahipliği yapacak.

Bireylerin kişisel becerilerini geliştirme, geleneksel el sanatlarını koruyarak gelecek nesillere aktarma ve bilgili, donanımlı bireyler yetiştirme anlayışıyla sanatsal ve mesleki kurslar düzenleyen KAYMEK, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci dönemi ile 2022 yaz döneminde 55'i sanatsal olmak üzere 121 branşta, 3 bin 839'u sanatsal kurslarda olmak üzere toplam 12 bin 314 vatandaşın kurslara katılımını sağladı.