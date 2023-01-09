Büyükşehir KAYMEK'ten İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından “İstikbal, İstiklale Ses Veriyor” sloganı ile gençlere yönelik İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenleneceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği yarışmalarla gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini yürüten KAYMEK A.Ş.'nin bu zamana kadar büyük çaplı ve gençleri önceleyen ödüllü 8 farklı yarışma düzenlediğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Düzenlediği yarışmalarla medeniyetimizin değerlerini gelecek nesillere aktarma gayreti güden KAYMEK, kültür ve medeniyetimizin köklerini, millî ve manevi kıymetlerimizi yarınlarımız olan gençlerimizin kalbine nakşetmektedir” dedi.

Düzenleyeceği yeni bir yarışmayla gençlere birçok kazanım sağlayacak olan KAYMEK'in, farklı alanlarda bireylerin gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “İstikbal, İstiklale Ses Veriyor sloganı ile İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenlenecek. Yarışmamızla, yarınlarımız olan gençlerimizin İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını, Türk-İslam mefkûresini, medeniyetimize ve milletimize olan bağlılığını anlayarak özümsemelerini; aynı zamanda kadim şehir Kayseri'mizin tarihi ve doğal güzelliklerinin farkında olup şehrimizin değerlerine sahip çıkmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞI, KAYSERİ'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN ÖNÜNDE SESLENDİRİLECEK

Başkan Büyükkılıç, yarışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Yarışmanın konusu İstiklal Marşı'nı Sahabiye Medresesi önü, Kayseri Kalesi önü, Koramaz Vadisi, Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı gibi Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin önünde seslendirmektir. Yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 4-11 veya 12-18 yaş arası gençler katılım sağlayabilecektir. İki farklı kategoride yapılacak olan yarışmada 4-11 yaş grubundaki katılımcılar İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını, 12-18 yaş grubundaki katılımcılar ise İstiklal Marşı'nın tamamını okuyarak katılabileceklerdir. Yarışmacılar; adını, soyadını, semtini, ilçesini ve videoyu çektiği yerin ismini söyleyip ardından fon müziği ve ritim olmadan İstiklal Marşı'nı seslendirerek profesyonel cihazlar kullanmadan MP4/MOV formatında kayıt alacaklardır. Katılım koşullarını taşıyanlar, www.kaymekyarisma.com adresine aldıkları kayıtları yükleyerek başvuru yapmış olacaklardır. İki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10” tablet, ikincilere 8” tablet ve üçüncülere 7” tablet; mansiyon olarak iki farklı kategorideki üçer kişiye akıllı saat armağan edilecektir.”

Katılımcılar, başvuruları 9 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.00'de, bitecek olan yarışmanın katılım koşullarına ulaşmak veya yarışmaya başvuru yapmak için www.kaymekyarisma.com adresini ziyaret edebilecek.