Büyükşehir KAYMEK'ten muhteşem yıl sonu sergisi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan 3 bin 917 eserle “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine” Yıl Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, barınma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine, bu konuda destek verecekleri müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, mesleki eğitim ve kursları ile yüz binlerce vatandaşa dokunmasının yanı sıra açtığı birçok sergi ile de büyük beğeni toplayan KAYMEK, 2021-2022 eğitim öğretim yılında hazırladığı, hayranlık uyandıran eserlerin bulunduğu “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine” Yıl Sonu Sergisi'ni ziyarete açtı. KAYMEK Göz Nuru tesislerinde gerçekleşen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in önemli ve anlamlı sergisi ile buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, “Her yaş gurubuna hitap eden çalışmalarıyla KAYMEK bizim gururumuz olmuştur. Medeniyetler şehri, kadim kentimiz Kayseri'de Büyükşehir Belediyemizin değerli çalışmalar gerçekleştirdiği kültür sanat alanında önemli bir görevi üstlenen kuruluşumuz KAYMEK'imizin eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine“ KAYMEK Yıl Sonu Sergimize hepiniz hoş geldiniz” dedi.

KAYMEK 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 12 BİN 314 KİŞİYE ULAŞTI

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci dönemi ile 2022 Yaz Döneminde toplam 12 bin 314 kişinin KAYMEK kurslarına katılım sağladığını belirten Büyükkılıç, “KAYMEK'imiz eğitim ve kursların yanı sıra adeta bu kursların meyvesi diye nitelendirebileceğimiz sergileri ile de göz dolduradurmaktadır. Bu zamana kadar düzenlemiş olduğu birçok sergiyle 100 binlerce vatandaşımıza ulaşmış olmaktayız. Farklı bir konseptle hazırlamış olduğumuz yıl sonu sergisini sizlerin beğenisine sunacağız. Eğitmenler ve kursiyerler tarafından el emeği göz nuru hazırladığı eserlerin hemşehrilerimizin beğenisine sunulacağı emek ve sanat kokan bu güzel ortamda, bu özel serginin açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine” KAYMEK Yıl Sonu Sergisi'nin, fazlasıyla beğenileceğinden hiç şüphesi olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“2022 yılı içerisinde ülkemizdeki emsalleriyle karşılaştırıldığında en çok sayıda eserle görsel bir şölene imza atılacağından şüpheniz olmasın. Sergide, Akrilik Boya Resim, Alüminyum Kabartma Yapımı, Cam El Dekoru, Cam Mozaik, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Çini İşlemeci/Çinici Sanatı, Tahrirci/Çinici Sanatı, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı, Kösele Çanta Yapımı, Saraciye Kesimci, Dekoratif Ahşap Süsleme gibi tam 56 el sanatı branşında, 3 bin 917 el emeği göz nuru eseri sizlerle buluşturuyoruz. Bu kadar çeşitli el sanatı dalında, Erciyes Dağı'nın rakımından hareketle 3 bin 917 dediğimizi de buradan paylaşmak istiyorum. Eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum.”

Geçtiğimiz günlerde öğrencilere yönelik açıklamış olduğu müjdelerle takdir toplayan Büyükkılıç, bu müjdeleri de hatırlatarak İhtiyaç sahibi çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz ulaşımdan, süt dağıtımına, kırtasiye desteğinden sosyal tesis indirimine, kadar çok anlamlı ve çok özel destekleri hatırlattı ve 40 milyon TL'ye ulaşan eğitim yardımı yapılacağını vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN ÖĞRENCİLERE BİR MÜJDE DAHA

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu olarak, genç dostu olarak bu vereceği desteklerin sayılmakla bitmeyeceğini belirterek, “Buradan hiçbir siyasi istismara fırsat verilmesine müsaade etmeden haykırıyorum. ‘Ben açıkta kaldım, barınağım yok' diyen bir yavrumuz var ise buyursun gelsin bizim misafirimizdir. Yıl sonuna kadar garanti veriyoruz, hiç kimseyi açıkta bırakmayacağız. Ücretin de tamamını biz karşılayacağız. Bu şehir huzur şehri, bu şehir uyum şehri, bu şehir birliğin, bereketin şehri. Böyle bir şehirde onlara sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımız” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, konuşmasının sonunda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Memduh Büyükkılıç'a ve sergide emeği geçenlere teşekkür ederken, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de kültürel değerlerin yaşatılmasının ve geleceğe nakledilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

KAYMEK KURSİYERİNDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Kaymek Beyazsehir hazır giyim branşı kursiyerlerinden Fatma Deniz, KAYMEK'te eğitim gören binlerce kursiyerden birisi olduğunu söylerek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç'ın bizlere sağladığı kurslar sayesinde çok büyük kazanımlar elde ettik ve ediyoruz. KAYMEK sanatsal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişim kursları bana ve benim gibi birçok vatandaşa büyük değerler kattı. İnsan odaklı birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a tüm kursiyerler adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve katılımcılar “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine” Yıl Sonu Sergisi'nin açılışını yaptı. Büyükkılıç, katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi ve ürünlerle ilgili eğitmenlerden bilgi aldı.

Sergide incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ise sergiyi çok beğendiğini dile getirerek, “Her şey çok güzel düşünülmüş, çok güzel dizayn edilmiş. Pandemiden dolayı bu sergi olayını özlemiştik. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel her şey” dedi.

Sergiyi gezen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek de emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok güzel ürünler ortaya çıkmış. Erciyes'ten esinlenerek yapılmış ürünler. El işçiliğinden çocuk ürünlerine, çiçeğinden oyuncaklara her bir şey çok detaylı düşünülmüş” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da sergi de 3 bin 917 ürün olduğunu vurgulayarak, her birinin ayrı bir değer ayrı bir emek olduğunun altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, bir doktor gözüyle bu uygulamaların bir terapi olarak nitelendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYMEK'in 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 3 bin 917 eserle “Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine” Yıl Sonu Sergisi' ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.