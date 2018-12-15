İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Konservatuvarı'ndan muhteşem konser

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir konser gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun konserini büyük ilgi nedeniyle pek çok izleyici ayakta takip etti.


Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği Korosu Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun Neşet Ertaş Konseri'ne izleyiciler büyük ilgi gösterdi.


Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde gerçekleştirilen konserde Şehir Tiyatrosu tıklım tıklım dolduruldu. Pek çok izleyici konseri ayakta takip etti. Solo ve kora olarak Neşet Ertaş türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.