Büyükşehir Konservatuvarı'ndan muhteşem konser

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun konserini büyük ilgi nedeniyle pek çok izleyici ayakta takip etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği Korosu Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun Neşet Ertaş Konseri'ne izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde gerçekleştirilen konserde Şehir Tiyatrosu tıklım tıklım dolduruldu. Pek çok izleyici konseri ayakta takip etti. Solo ve kora olarak Neşet Ertaş türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı.