Büyükşehir, Kurban Bayramı'nda tam kadro sahada

Memduh Büyükkılıç, mezarlıklardan ulaşıma, kesim alanlarındaki tüm önlemlerden zabıta denetimlerine kadar Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için ekiplerin tam kadro sahada olacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Asri (şehir) Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında vatandaşların huzur içerisinde ziyaretlerini gerçekleştirmelerinin sağlandığını belirterek, “Şehir Mezarlığı girişlerinde bulunan Büyükşehir'e ait araçlar engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor. Arife günü başlayan bu hizmet, bayram boyunca devam edecek” dedi.

VATANDAŞLAR BU HİZMETTEN MEMNUN

Arife günü mezarlık ziyaretine gelen ve kavurucu sıcağın altında yürümekte zorluk çeken engelli ve yaşlı vatandaşlar, yapılan bu hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca mezarlığa gelen vatandaşlara lokum ikram edildi.

ULAŞIM A.Ş. SEFER TARİFELERİNİ DUYURDU

Büyükkılıç, bayram süresince şehir içinde dakik, konforlu ve güvenli bir şekilde yolcu taşıma gayretinde olacaklarını belirterek, “Ulaşım A.Ş. tarafından Kurban Bayramı günlerinde raylı sistem ve kent içi otobüs seferlerinde uygulanacak olan sefer tarifeleri ile kurban pazar yerlerine giden otobüs hat bilgileri de belli oldu. Seferler hakkında detaylı bilgiler, Ulaşım A.Ş.'ye ait kayseriulasim.com adlı internet sitesi, mobil uygulamalardan ve tüm sosyal medya platformlarından paylaşıldı” diye konuştu.

24 SAAT KESİNTİSİZ MESAİ

KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekiplerinin de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlar ilgili şikâyetlerini, istek ve taleplerini şehrin numarası Alo 153 İletişim Merkezi'ni ve Merkez Zabıta Amirliği'nin 232 29 60 no'lu telefonunu, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 185, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 186 ile Kayserigaz'ın 187 no'lu telefonlarını arayabilecekler” dedi.

VETERİNERLER SAĞLIKLI KURBAN İÇİN HİZMETİNİZDE

Büyükkılıç, 58 kurban kesim alanı ve toplam 4 kurban satış alanında belirlenen noktalarda görevlendirilen veteriner hekimlerin, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edeceğini ifade etti.

ZABITA 7/24 NÖBETTE OLACAK

Başkan Büyükkılıç, zabıta ekiplerinin vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 7/24 nöbette olacaklarını belirterek, “Vatandaşımıza hizmet vermek için, şehrimizin güvenliğini, huzurunu korumak için ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için zabıta ekipleri tam kadro sahada olacak. Ekipler tarafından Kurban Bayramı süresince halkın sağlığını tehlikeye atacak, açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek. Kovid-19 Salgını için Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını denetleyecek ve vatandaşlara uyarılarda bulunacak” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE GEÇİLMEZ' SANAT SERGİSİ BAYRAMDA AÇIK

Tarihi Kayseri Kalesi'nde KAYMEK tarafından açılan ‘Türkiye Geçilmez' Sanat Sergisi de Kurban Bayramı süresince Kayserililerin hizmetine sunulacağını vurgulayan Büyükkılıç, “26 el sanatı branşında icra edilen 41 eser ile birlikte ve yine KAYMEK tarafından düzenlenen Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları ve Resim Yarışması'nda iki farklı kategoride dereceye giren 6 yarışmacının eserleri ile beraber toplam 47 eseri sergileniyor. Bayram süresince vatandaşlarımız bu özel sergimizi ziyaret edebilecek” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI VE MEZARLIKLARIMIZI İHMAL ETMEYELİM”

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, “Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, şehit yakınlarımızın ayrıca bayramlarını tebrik ediyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Büyüklerimizi ihmal etmeyelim, çocuklarımızı ihmal etmeyelim, rahmetli olan mezarlıktaki yakınlarımızı, kardeşlerimizi mutlaka hatırlayalım. Kurban Bayramı dolayısı ile ihtiyaç sahiplerine gerekli destekleri verelim. Türk milletinin, İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum, aynı zamanda bayramımızın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum” dedi.