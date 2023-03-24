Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

'Kütüphaneler Şehri Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri gençlerin uğrak yeri olurken, 2023 yılının ilk üç ayında kütüphaneler 700 bin ziyaretçi ağırladı.

‘Okuyan ve okutan şehir' Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde 2023 yılının ilk üç ayında 700 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri'nin geleceğe miras olarak kalacak kütüphaneleri gençlerle dolup taşarken, Yükseköğretim Kurum Sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde çok rahat ve konforlu ders çalıştıklarını ve burada çalışan öğrencilerle daha çok çalışma hissine kapıldıklarını ifade ederek, büyükşehir belediyesine ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Yükseköğretim Kurum Sınavlarına hazırlanan Burak Çolak; “Sınava hazırlandığım için ve kütüphanede çevremdeki insanlarda çalıştığı için daha verimli bir ortam olduğundan kütüphaneyi tercih ediyorum. Gayet rahat ve konforluyuz burada, memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi. Abdurrahim Avcı ise, Büyükşehir Belediyesi kütüphanesinde çalışmanın kendisi için çok verimli olduğunu ifade ederek; “Şu anda YKS sınavına hazırlanıyorum. Çalışmalarımı kütüphanede yapıyorum. Dershaneye giden öğrenciler için çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dershaneden kalan zamanda eve gideceğim, yol kat edeceğim sürede kütüphaneye gelerek, ders çalışmam benim için daha verimli olabiliyor. Burada çalışmak hem çalışan öğrencilerin içerisinde de, onlarında çalıştığını görüp sizin çalışmamız daha iyi oluyor. Daha çok motivasyon katıyor” diye konuştu. Nurşen Gerdi de, YKS sınavına hazırlandığını belirterek; “Kütüphaneye sabah 9 gibi geliyorum. Bazen daha erken, bazen daha geç. Burası çok rahat. Ücretsiz çorba ve çay da veriliyor. Herkesin burada ders çalıştığını görünce moralim bozuluyor ve direk derse dönebiliyorum” ifadelerini kullandı. Yüksek Lisans Öğrencisi olan Ahmet Ağca ise, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kütüphaneler konusunda çok ilgili ve alakalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti;

“Yüksek Lisans öğrencisiyim, dalımda ilahiyat. İlahiyat olduğu için de kaynak bulmamızda da sıkıntı oluyor. Bu gibi durumlarda kütüphaneler imdadımıza yetişiyor. Teşekkür ediyorum öncelikle. Hem devletimize hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a. Memduh Başkan bu işlerle çok ilgili ve alakadar bundan dolayı da tüm öğrenci kardeşlerime de teşekkür ediyorum.”

9'uncu kütüphaneyi de Kayseri'ye kazandıran Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odaları, ücretsiz internet hizmetleri mevcut. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de ihtiyaç ve talep doğrultusunda 2023 yılında yeni kütüphaneler kazandırmayı planlıyor.