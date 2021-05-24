Büyükşehir Meclisi, terör devleti İsrail'i lanetledi

40 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste, terör devleti İsrail'in, Müslümanların Kudüs'te bulunan ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa'da başlayan, daha sonra Gazze'ye kadar uzanan ve halen süren saldırıları lanetlendi.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Toplantıda 28 asil, 12 ek olmak üzere toplam 40 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

“İSRAİL DEVLETİNİ BURADAN ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Savruk, gündem maddelerine geçmeden önce, terör devleti İsrail'in Ramazan ayı boyunca genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Filistinlileri katlettiğini belirtti. Savruk konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet, aynı zamanda yargılamayı gerektiren bir savaş suçudur. Filistin'e yönelik devlet terörü uygulayan ve hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail devletini buradan şiddetle kınıyoruz. Talepleri, sadece yaşamak ve temel insan hakları ve inanç haklarının garanti altına alınması olan, dünya coğrafyasında yer alan mazlum tüm insanlara karşı yapılan baskı ve zulmü de buradan lanetliyoruz” diye konuştu.

Daha sonra maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın ardından Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Mayıs ayı genel kurul toplantısı da gerçekleştirildi ve gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.