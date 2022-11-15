Büyükşehir meclisi terörü lanetledi

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 69 maddelik gündem karara bağlanırken, Başkan Büyükkılıç, meclis adına İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısını lanetleyerek, Türk Milletine başsağlığı diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 50 asıl, 19 ek gündem maddesi olmak üzere 69 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Başkan büyükkılıç: “Milletimizin başı sağ olsun”

Meclis gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti. Terörü lanetleyen Başkan Büyükkılıç, “Meclisimiz adına terörün hangi çeşidi olursa olsun, hepsini lanetlediğimizi buradan paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Büyükkılıç, ayrıca meclis toplantısını izlemek üzere Meclis Salonu'na gelen üniversite öğrencilerine de ‘hoş geldiniz' dedi. Başkan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, “Sevgili gençler, burada misafirimizsiniz. Kayseri'mizin 16 ilçesi var. Bu ilçelerimizin kendi meclisleri var, o mecliste aldıkları kararlar, bir üst merci bağlamında Büyükşehir Belediyemizde görüşülüyor” diye bilgilendirmede bulundu. Meclisin ilk gündem maddeleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı teklifi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnameleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ücret Tarifeleri görüşüldü. Bu taleplerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine, oy birliği ile karar verildi. Meclis üyeleri, İncesu İlçesi, Karahöyük Mahallesi 106 ada 121 parsel numaralı alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) planlamasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu görüşüldü. Talep, oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi çerçevesinde mükerrer bulvar, cadde ve sokak (CSBM) isimlerinin düzeltilmesi talebi görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'ne 38 bin TL nakdi yardım yapılması talebini görüşen meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Mecliste, İncesu Belediyesi'ne 12 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince kabul edildi. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Meclis Toplantısı'nın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirilerek, gündemde bulunan maddeler görüşüldü. Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda 9 maddelik gündem görüşülerek karara bağlandı. Başkan Büyükkılıç, meclis sonunda, “Alt kuruluşlarımızla, biriz, beraberiz, yola devam diyoruz. Alınan kararlar hayırlı uğurlu olsun” dedi.