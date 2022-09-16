Büyükşehir Meclisi'nden 6 ilçeye toplam 503 milyon TL'lik ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 16 maddelik gündem karara bağlanırken, Akkışla, Yahyalı, Talas, Develi, Pınarbaşı ve Melikgazi ilçe belediyelerine toplam 503,5 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 16 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

AKKIŞLA, YAHYALI, TALAS, DEVELİ, PINARBAŞI VE MELİKGAZİ'YE EK BÜTÇE

Meclis üyeleri, Akkışla Belediyesi'ne 5 milyon TL, Yahyalı Belediyesi'ne 18 milyon 500 bin TL, Talas Belediyesi'ne 42 milyon TL, Develi Belediyesi'ne 58 milyon TL, Pınarbaşı Belediyesi'ne 40 milyon TL ve Melikgazi Belediyesi'ne 340 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi. Bu çerçevede, Akkışla, Yahyalı, Talas, Develi, Pınarbaşı ve Melikgazi ilçe belediyelerine toplam 503,5 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.