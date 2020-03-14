İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir mikroplara savaş açtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri şehir merkezinde birçok vatandaş tarafından kullanılan tüm alt ve üst geçitleri, yürüyen merdivenleri ve asansörleri dezenfekte ederek vatandaşların salgından korunmaları için yapılması gereken çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları kamuya açık tüm alanlarda aralıksız olarak devam ettirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.