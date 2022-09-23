Büyükşehir personelinden kan bağışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl belirli periyotlarla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundu. Personeller ilk olarak, kan bağışı formlarını doldurarak, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına geçerek, kan bağışında bulundular.

2007 yılından beri Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi olarak, kan bağışı etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi Uzmanı Fatih Bolat, her yıl Büyükşehir Belediyesi'nin kan bağışı gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu sene katılımın daha fazla olduğunu dile getirdi. Yoğun ilgiden dolayı personele teşekkür eden Bolat, ayrıca Başkan Büyükkılıç'ın kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, bu imkânı sağladığını kaydetti. Bolat, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere, tüm Büyükşehir Belediyesi ailesine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz şunu biliyoruz ki, kan acil değil, gerekli bir ihtiyaç. Herkesi kan bağışı konusunda sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kan bağışı vermeye davet ediyoruz” dedi.