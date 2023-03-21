Büyükşehir personelinden kan bağışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, sosyal sorumluluk çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesindeki bütün kampanyalara desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, her yıl belirli periyotlarla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundu.

ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi Uzmanı Fatih Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesinin belirli periyotlarla kan bağışına destek olduğunu ifade ederek, bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

“Bize kucak açan tüm Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkür ederiz”

Uzman Bolat, konu ile ilgili şöyle konuştu;

“Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülteleri Kan Merkezi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Bize bu imkânı sunan başta başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkür ederiz. Özellikle şimdi doğal afetler ve Ramazan ayına girdiğimiz bu ayda kan ihtiyacımız çok artmakta. Bize bu imkânı sağlayıp, bize kucak açan tüm Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ailesine teşekkür ederiz. Şunu unutmayalım, kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Gün geçerek artan bir ihtiyaç ve kan bağışı konusunda tüm Kayseri halkını, tüm insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kan bağışına herkesi bekliyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi personellerinden Fatma Alkan da Büyükşehir Belediyesi'nde düzenli olarak kan bağışı kampanyasına destek olduklarını ifade ederek, “Düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz. Kan bağışı aciliyeti olduğunda değil, her an hazırda bulunması gereken bir konudur. Bizlerin ihtiyacı olmasa bile diğer insanların ihtiyacı olabiliyor. Düzenli olarak yaptırmalıyız ki kendi sağlığımız açısından da bu durum önemli” diye konuştu.

Belediye personellerinden İbrahim Türk ise “Öncelikle insanlık ve sağlık için kan vermek gerekir. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz” dedi.