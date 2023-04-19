Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Büyükşehir Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına gerekli tedbirleri alarak, bayrama yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle toplu ulaşım, mezarlık, zabıta, su ve elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

Bayramda zabıta 7/24 çalışacak

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı süresince sıkıntı yaşamaması için 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini, Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği'nin 0352 232 29 60 numaralı telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için mesai yapacak. Su ile ilgili şikâyetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz'ın 187 hatlarını arayabilecekler.

Ramazan Bayramı'nda tramvay hatları ücretsiz

Öte yandan, Ramazan Bayramı boyunca tramvay hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Tramvay hatları için ücretsiz ulaşım uygulaması Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü başlayıp, bayramın son günü olan 23 Nisan Pazar saat 00.00'da sona erecek.

“15 hizmet aracı mezarlık içerisinde yaşlı ve engellilerimize hizmet verecek”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda geniş bir temizlik çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Şefi Murat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan mezarlıkların bayrama hazır olduğunu ifade ederek, “ Şu anda merkezimizdeki bütün mezarlarımızda hazırlıklar tamamlandı. Arife günü ve bayramın birinci gününde yaşanacak olan ziyaret yoğunluğundan dolayı belediyemize ait 15 tane hizmet aracı mezarlık içerisinde yaşlı ve engellilerimize hizmet verecek” diye konuştu.