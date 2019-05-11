Büyükşehir Ramazan Eğlenceleri Hacılar'da

11 ayın sultanı bereket, rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan-ı Şerif'in coşkuyla idrak edildiği Hacılar'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri ile vatandaşlar, hoş bir ramazan akşamı geçirdiler.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ramazan Etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının konserinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ramazan Ayı birlik, beraberlik, dayanışmanın en üst seviyede olduğu ay'dır. Ben bu vesileyle bütün İslam coğrafyası başta olmak üzere Ülkemizde de inşallah bu Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını, ilçemizde de ilimizde de hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah sağlıkla sıhhatle bayrama da kavuşuruz. İnşallah bu Ramazan'da da kazasız belasız güzel günler görürüz. Birlik beraberlik içerisinde Ramazanımızı huşu içerisinde geçiririz. Rabbim hepinize sağlık sıhhat versin.”

Ramazan Eğlenceleri programında çocuklarıyla Hacivat-Karagöz, orta oyunu gösterilerini izleyen aileler keyif dolu bir ramazan akşamı yaşadılar. Çocuklar için ödüllü yarışmaların da yapıldığı program Türk tasavvuf müziği dinletisiyle ile son buldu.