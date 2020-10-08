Büyükşehir, sanat ve mesleki eğitimde de 'online'

Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık gruplarında uzaktan eğitim faaliyetlerine başlayan KAYMEK UZEM'in şimdi de sanat ve mesleki eğitime yönelik 12 branş için online dersler başlatacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim faaliyetlerini önemsediğini belirterek, pandemi şartlarına uygun çözümler geliştirme gayretinde olduklarını ifade etti. Belediye bünyesindeki KAYMEK'in uzaktan eğitim kapsamında lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilere yönelik 21 Eylül'de uzaktan eğitimi başlattığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şimdi de sanat ve mesleki eğitim kurslarına yönelik uzaktan eğitim modeli geliştirdiklerini söyledi. LGS ve YKS hazırlık gruplarında bin 250 öğrencinin uzaktan eğitim aldığını ve son derece memnun olduklarına yönelik önemli geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İstiyoruz ki, öğrenmek isteyen herkese biz imkan sunabilelim. Pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze eğitim yapamıyorsak bunun da çözümünü geliştirmeli ve vatandaşlarımıza yardımcı olmalıyız. İyi bir teknik alt yapı kurarak sanat ve mesleki eğitimde de uzaktan eğitim fırsatı sağlıyoruz. Eğitime katılacak kursiyerin çalışma ortamını tamamen kendinin belirlemesi, öğrenciye konforlu bir ortamda çalışma yapma imkanı sunuyor. Kursiyerler ya da öğrenciler çalışmalarını kendi evinden, işyerinden sürdürebilecek” diye konuştu.

KAYMEK UZEM'de sanat ve mesleki eğitim kurslarında yer alan 12 branş için ön kayıt başvuruları alındı. Buna göre kursiyerler YDS, Rusça a1 seviye, Kuran-ı Kerim elif ba, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Robotik Kodlama, Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, Etkili ve Hızlı Okuma, Arapça a1 seviye, ileri Excel geliştirme ve Uyum Eğitimi, Diksiyon, Fransızca a1 seviye, İngilizce a1 seviye olmak üzere 12 branşta online ders görecekler. KAYMEK UZEM'de dersler 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak.