Büyükşehir, Sarıoğlan ve Akkışla'da doğalgaz meşalesini yaktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz Nisan ayında Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni'ni gerçekleştirdiği Sarıoğlan ve Akkışla'da ilk meşale yandı. İki ilçede de doğalgaz çalışmaları aralıksız şekilde sürerken, ilçelerde doğalgazın ilk ateşi yakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, Kayseri'de 16 ilçenin doğalgaz bulunmayan 6 ilçesi olan Felahiye, Sarız, Özvatan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerinin de doğalgaza kavuşması için yoğun gayretleri sonucu etap etap yapılacak çalışmaların ilki geçtiğimiz Nisan ayında Sarıoğlan ve Akkışla'da başlamıştı.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinin en kısa sürede doğalgaz konforuna kavuşmaları için hummalı çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü belirterek, iki ilçe de doğalgaz ateşiyle ilk meşalenin yandığını duyurdu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin doğalgaz bulunmayan ilçesinin kalmaması yönünde özveri ve gayretleri neticesinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydederek, “Kayserigaz ve Büyükşehir Belediyemizin emek ve gayretleriyle Akkışla'mız ve Sarıoğlan'ımız da doğalgazın ilk ateşini yaktık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kayseri'nin merkezindeki imkânların kırsalda da aynı şekilde vatandaşlara sunulması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “!6 ilçemizin 6'sında doğal bulunmuyordu. Bu 6 ilçemizin de günün koşullarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğalgaz konusundaki çalışmaların başlaması için özveri ve gayretle yoğun bir mesai harcadık. Hamdolsun etap etap gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde ilk etap olan Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerimizde çalışmalarımızı başlatmıştık. Kayserigaz ve Büyükşehir'imizin çalışmaları hızla sürerken iki ilçemize de ilk gaz ulaştı. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızın da neticelenerek ilçelerin bu konfora sorunsuz şekilde kavuşacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Kayserigaz'ın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde doğalgaz bulunmayan 6 ilçenin de doğalgaza kavuşması için yatırımlar, 2022-2026 döneminde 5 yıllık sürede planlandı. 2022'de 2 ilçe, 2023'te 2 ilçe, 2024'te 2 ilçe olmak üzere 6 ilçemiz doğalgaz konforuna kavuşacak.