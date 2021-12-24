Büyükşehir, Şehit Komandolar Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Komandolar Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayacak olan yol yapım çalışmalarına hız verdi. Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen yol yapım çalışmalarının devamı niteliğinde bulunan bölgede, 7 adet yapı ve eklentilerin kaldırılma çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşımını rahatlatmak, konforlu ve güvenli hale getirmek için sürdürdüğü çalışmalarında bir aşamayı daha geride bırakarak inşa edilecek yol önündeki engelleri kaldırdı.

Şehrin ulaşım ağını arttırmak, daha konforlu bir ulaşım sunabilmek adına Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen yol yapım çalışmalarının devamı niteliğinde bulunan ve Şehit Komandolar Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayacak olan yolun kullanıma açılması çalışmaları hızlandırıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin Şehit Komandolar Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayacak olan bağlantı yolu üzerindeki yapı ve eklentiler, hak sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde herhangi bir mağduriyet yaşanmadan uzlaşma ile sonuçlandı.

İmar uygulaması yapılarak mülkiyeti temizlenen alanlarda, yol hatları üzerinde bulunan 7 adet yapı ve eklentilerinin enkaz kamulaştırma çalışmaları hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri hiçbir mağduriyet oluşturmadan tamamlandı ve söz konusu yapılar Büyükşehir Belediye ekiplerince kaldırıldı.

Yolun bu etabın tamamlanması ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayan yollardan olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kesintisiz olarak Talas bağlantısı sağlanmış olacak.