Büyükşehir Spor A.Ş. 2'inci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Ş. spor okulları ile faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2'inci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. ile insanın hem bedenen hem de zihnen gelişmesini sağlayan sporu, yaşam biçimi haline getirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, sürekli olarak etkinlikler ve kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2. Güz Dönemi Spor Okulu kayıtlarını başlattı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen güz dönemi spor okullarında toplam 12 spor tesisinde aralarında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 13 branşta kurs veriliyor. Kayıtları başlayan kurslar, 1 Kasım Salı günü başlayacak ve 4 Aralık Pazar günü son bulacak.

Branşlar ve yaş aralıkları belirlendi

Kurslarda branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi: “Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 7-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.