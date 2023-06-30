Büyükşehir Spor A.Ş.'den 15 Temmuz'a özel plaj voleybolu turnuvası

Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” teması ile 4-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Plaj Voleybolu Turnuvası'na kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten ve Kayserililere spor alanında etkin, kaliteli ve tam donanımlı tesisleri ile başarılı bir hizmet veren Spor A.Ş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel Plaj Voleybolu Turnuvası düzenliyor.

Büyükşehir Spor A.Ş.'nin “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” teması ile 4-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde düzenleyeceği turnuvanın kayıtları başladı.

Sporseverlerin takımlar halinde kayıt yaptırabileceği turnuva için son kayıt tarihi 2 Temmuz Pazar olarak belirlenirken, büyük heyecan ve rekabete sahne olacak karşılaşmalarda ilk düdük 4 Temmuz Salı günü çalacak. 15 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanan Plaj Voleybolu Turnuvası'nda maçlar 16.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanacak.

5 asil 1 yedek oyuncu şeklinde 6 kişiden oluşacak takımlarını kuran sporseverler 0(549) 696 00 38 numaralı telefon üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” temalı Plaj Voleybolu Turnuvası'na kayıt yaptırabilecek.

8 kadın takım, 16 erkek takımın yer alacağı ücretsiz turnuvaya 18 yaş ve üzeri sporseverler katılabilecek.