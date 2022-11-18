Büyükşehir Spor A.Ş.'den kadınlara özel renkli etkinlik

Ş. ‘Ritmi Yakalamaya Hazır mısınız?' sloganı ile 26 Kasım Cumartesi günü kadınlara özel olarak birbirinden farklı dans koreografileri ve sahne gösterileri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, kentte yaptığı sosyal etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından "Ritmini Yakala" sloganı ile birbirinden farklı dans koreografileri ve sahne gösterilerinin yer alacağı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 26 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek olan dans etkinliği saat 19.00'da başlayacak ve saat 20.00'da son bulacak. Aerobik Zumba Seanslarının ve sürpriz hediyelerin olacağı etkinliğe katılmak isteyen kadınlar www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret ederek, etkinlik için rezervasyon yaptırabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. tarafından ‘Ritmi Yakalamaya Hazır mısınız?' sloganı ile düzenlenecek dans etkinliğine katılmak isteyen kadınlar için ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor. Buna göre servis güzergâhları, Sümer Spor Tesisi Önü, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi Önü, Talas Spor Tesisi Önü, Talas Sosyal Yaşam Merkezi Önü ve Bayanlar Fizyospor Merkezi önü olarak belirlendi.