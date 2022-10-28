Büyükşehir Spor A.Ş.'nin Avm Çocuk Şenlikleri başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayserililere sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklara yönelik AVM Çocuk Şenliği düzenliyor. Büyükşehir Spor A.Ş. 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde spor ve eğlence dolu aktivitelerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklara doyasıya yaşatacak.

Özel günlerde Kayserilileri çeşitli etkinliklerle buluşturmaya özen gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başlanırken, Kayseri'de çeşitli etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kutlamalarda çocukları da unutmadı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklara doyasıya yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. marifetiyle hem çocuklara spor sevgisi aşılamak hem de 29 Ekim coşkusunu eğlenceli aktivitelerle yaşatmak için AVM Çocuk Şenlikleri düzenliyor.

Büyükşehir Spor A.Ş. 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde Kumsmall AVM 2. katta spor ve eğlencenin bir araya geldiği, gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocuklarla buluşacak. Şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap oyun alanları ve sahne oyunları gibi eğlenceli aktivitelerin yer alacağı şenlikler 28 Ekim Cuma 14.00, 16.30 ve 19.00 saatlerinde, 29 Ekim Cumartesi 14.00, 16.30 ve 19.00'da, 30 Ekim Pazar ise saat 14.00, 16.30 ve 18.00'de günde 3 seans şeklinde çocukları misafir edecek.

Seanslar öncesi ve sonrası etkinliklerde dâhil edildiğinde şenlikler, 3 gün boyunca saat 13.00 ve 21.00 arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklar 3 gün sürecek AVM Çocuk Şenliklerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu spor ve eğlence dolu aktivitelerle doyasıya yaşayacak.