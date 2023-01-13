Büyükşehir TOMTAŞ Arazisi İçin İlk Adımı Attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 13 maddelik gündem karara bağlanırken, meclis, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde TOMTAŞ arazisi için ilave imar planı yapılması talebini oy birliği ile kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 13 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan Erciyes Teknopark A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde (tapuda Tanpınar Mahallesi), 6925 ada 2 parsel, 6371 ada 6 ve 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 6371 ada 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu'nu görüştü. Mecliste konuşan Komisyon Başkanı Bekir Yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

“Burası hava alanımızın doğu ve güney tarafında 600 bin metrekarelik bir alandır. Kayseri'de daha önce hava ikmal merkezinde bulunan bir uçak fabrikası, Tayyare Fabrikası maceramız var. Çoğumuz tarafından bilinir. Yeni bir organizasyonla Savunma Bakanlığı, Kayseri'ye yansıyan kurumun adı TOMTAŞ, yani Uçak Fabrikası olarak geçiyor. Kayseri'deki girişimcilere de bu TOMTAŞ'tan hisse dağıtarak, burada Kayseri'de Uçak Fabrikası faaliyetinin temeli atılıyor. Özelliği 12. Hava Üssü'ne yakın olması ve iki tane uçak pistimize yakın olması, oranın planlanmasının önemini arz ediyor. İnşallah hayırlı olur. Şehrimiz adına güzel bir sonuç doğuracağı kanaati taşıyorum.”

Meclis üyeleri raporu, oy birliği ile kabul etti. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.